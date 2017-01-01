Tofaş GAÜN ve meslek lisesine araç hibe etti

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GAZİANTEP (AA) - Tofaş, Mesleki Eğitime Destek Programı kapsamında, atölye çalışmalarında kullanılmak üzere Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Ali Topçuoğlu Otomotiv Endüstri Meslek Lisesi'ne araç bağışında bulundu.

Gülsan Holding'den yapılan yazılı açıklamaya göre, araçlar, GAÜN'de 2. Teknoversite Teknoloji Günleri çerçevesinde gerçekleştirilen törenle teslim edildi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, törende yaptığı konuşmada, hibe edilen iki araçla öğrencilerin uygulama yapacağını belirterek şirkete teşekkür etti.

Topçuoğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Topçuoğlu da otomotiv sektörünün insan yaşamındaki önemine değindi. Yaşamından örnekler veren Topçuoğlu, şunları kaydetti:

"Sizin gibi genç yaşlarımda otomotive gönül vermiştim. Otomobil sektörü benim için çok önemliydi. O günden bugüne sektörle hep iç içe yaşadık. Şu anda otomotiv sektörü üzerine bir okul yaptırdım. Genç talebelerimiz, bu işin eğitimini alarak liseyi bitirdikleri zaman ellerinde bir altın bilezik olsun istedik. Böylece, istedikleri yerde çalışabilecek bir kapasiteleri olsun. Bu okulumuzda motor, donanım, kaporta, boya, elektrik, elektronik gibi farklı bölümler bulunuyor. Bu okuldan mezun olanlar, üniversitede otomotiv üzerine ileri bir eğitim alırlarsa süper bir otomotivci olacaklar."

Tofaşın Türkiye genelinde toplam 43 üniversite ve 13 meslek lisesine araç hibe edeceği belirtildi.

Törende Tofaş Bölge Satış Müdürü Gani Şeren de hazır bulundu.





