ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı

07 Mayıs 2017 Pazar, 10:40

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Erzurum, Erzincan, Ağrı'nın güney kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olabileceği belirtildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Erzincan ve Tunceli'de havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği, yağışların öğle saatlerinde Erzurum, Erzincan ve Ağrı'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgarın güney ve batılı yönlerden orta, zaman zaman 40 ile 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıklarının Ardahan'da ve Kars'ta 2, Erzurum'da 5, Ağrı'da 7, Tunceli'de 9, Erzincan'da 14 ve Iğdır'da 11 derece olacağı tahmin ediliyor.

Günün en yüksek sıcaklıkları ise Iğdır'da 23, Erzincan'da 21, Tunceli'de 20, Ardahan'da 17, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 16 derece kaydedildi.

Yetkililer, Erzurum, Erzincan, Ağrı'nın güney kesimlerinde gün içinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olabileceğinin değerlendirildiğini belirterek, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, rüzgar ve yıldırım çarpması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

İLGİLİ HABERLER
Tekman'da tarım ve hayvancılık gelişiyor
YEREL

TEKMAN'DA TARIM VE HAYVANCILIK GELİŞİYOR
TYB Erzurum Şubesi'nden Kitap Fuarında şiir gecesi
YEREL

TYB ERZURUM ŞUBESİ'NDEN KİTAP FUARINDA ŞİİR GECESİ
Erzurum'da ilkokul öğrencileri Camii'de buluştu
YEREL

ERZURUM'DA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ CAMİİ'DE BULUŞTU
Otomobil fiyatına güvercin
YEREL

OTOMOBİL FİYATINA GÜVERCİN
Müzikle hayalleri gerçekleşen minikler sahne aldı
YEREL

MÜZİKLE HAYALLERİ GERÇEKLEŞEN MİNİKLER SAHNE ALDI
Erzurum, Erzincan ve Ağrı için sel ve heyelan uyarısı
YEREL

ERZURUM, ERZİNCAN VE AĞRI İÇİN SEL VE HEYELAN UYARISI
Erzurum'da meteorolojik uyarı
YEREL

ERZURUM'DA METEOROLOJİK UYARI
Erzurum'da dolu etkili oldu
YEREL

ERZURUM'DA DOLU ETKİLİ OLDU
Erzurum'da Anne ve Bebek Ölümlerinin Azaltılması Çalıştayı
YEREL

ERZURUM'DA ANNE VE BEBEK ÖLÜMLERİNİN AZALTILMASI ÇALIŞTAYI
Doğu'da 6 ilde sağanak bekleniyor
YEREL

DOĞU'DA 6 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR
Disiplinlerarası proje pazarı başladı
YEREL

DİSİPLİNLERARASI PROJE PAZARI BAŞLADI
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde 'Büyük Buluşma'
YEREL

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNDE 'BÜYÜK BULUŞMA'
Kandilli'de milli heyecan başladı...
YEREL

KANDİLLİ'DE MİLLİ HEYECAN BAŞLADI...
EN ÇOK OKUNANLAR
Kadıköy Fikirtepe’de uyuşturucu gerginliği
GÜNDEM

GERİLİMTEPE!

 1
  • 2 Aracını deniz kenarına park edince hayatının şokunu yaşadı!
  • 3 20'li yaşların yaptığı 20 sağlık hatası!
  • 4 Kopya çekme yöntemleri pes dedirtti!