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Eski hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ soruşturması

07 Mayıs 2017 Pazar, 11:02
Eski hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ soruşturması

SAMSUN (AA) - Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) meslekten ihraç edilen 2'si kadın 9 hakim ve savcı gözaltına alındı.

Soruşturma doğrultusunda FETÖ/PDY ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle HSYK tarafından meslekten ihraç edilen 9 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Trabzon, Tokat, Çorum, Sinop ve Ordu'da 9 eski hakim ve savcı gözaltına alındı.

Samsun'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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