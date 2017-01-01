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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erol Kaya'nın (36) kullandığı 34 GS 6738 plakalı kamyonet, Taşkın Çiftliği mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada, sürücü Kaya ile araçta yolcu olarak bulunan Gökmen Kılıç (37), Özlem Çeliker (47), Filiz Koyuncu (45) ve Abdurrahman Koyuncu (50) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, Kaya ve beraberindekilerin Malkara'daki bir yakınlarının düğün töreninden döndüğü öğrenildi.



