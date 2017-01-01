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TTK'dan sehpalı delici tabanca ihalesi

07 Mayıs 2017 Pazar, 11:47

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon, Üzülmez ve Amasra Müessese müdürlükleri, ihtiyacı doğrultusunda ihaleyle, 40 elle taşınabilir ve basınçlı havayla çalışan sehpalı delici tabanca satın alacak.

Kurumun internet sitesinde yer alan şartnamede, yer altı kömür madeni ocaklarındaki lağımlarda muhtelif taş cinslerinde seri halde delik delme işlerinde kullanılacak elle taşınabilir ve basınçlı havayla çalışan sehpalı delici tabancaya ilişkin teklifler, 29 Mayıs Pazartesi'ye kadar kabul edilecek.

İhale şartnamesine göre, imalatçı firmanın her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı sehpalı delme makinesi ve teçhizatlarını geçici kabul tarihinden itibaren 24 ay süre için garanti vereceği kaydedildi.

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