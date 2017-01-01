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Otomotiv ihracatı yüzde 12 arttı

07 Mayıs 2017 Pazar, 12:02

BURSA (AA) - Otomotiv ihracatı nisanda yüzde 12 artarak 2,3 milyar dolarak olarak gerçekleşti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü ve son 11 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olan otomotiv, yükselişini nisan ayında da sürdürdü.

Mal grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 61 artışla 968 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 7 yükselişle 140 milyon dolar oldu. Otomotiv yan sanayi ihracatı ise yüzde 13 azalarak 735 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı da yüzde 7 gerileyerek 408 milyon dolar olarak gerçekleşti.

- Yan sanayi düştü, binek otomobil arttı

Otomotiv yan sanayinde en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin dokuzuna ihracat düştü. Fransa'ya yüzde 25, İngiltere'ye yüzde 11, ABD'ye ihracatta yüzde 20 gerileme yaşanırken, Rusya'ya dış satım ise yüzde 21 arttı.

Binek otomobillerde en büyük pazar İtalya'ya ihracat yüzde 62, ikinci büyük pazar Fransa'ya yüzde 102, Almanya'ya yüzde 61, İspanya'ya yüzde 57 ve ABD'ye yüzde 192 arttı. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en büyük pazar İngiltere'ye artış yüzde 6, Fransa'ya artış da yüzde 29 oldu. İtalya'ya ihracatta yüzde 13, Hollanda'ya da yüzde 57 düşüş görüldü.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda en büyük pazar Almanya'ya ihracat yüzde 3, İtalya'ya yüzde 54, Polonya'ya yüzde 179 artarken, İngiltere'ye yüzde 22 düşüş kaydedildi.

Nisan ayında ülke bazında en büyük pazar Almanya'ya ihracat yüzde 8 artışla 348 milyon dolar olurken İtalya'ya yüzde 30 artışla 290 milyon dolar, Fransa'ya yüzde 31 artışla 228 milyon dolar oldu. İspanya'ya ihracatta yüzde 26, ABD'ye yüzde 50, Belçika'ya yüzde 22, Polonya'ya yüzde 53 artış görüldü, Hollanda'ya ise yüzde 25 düşüş oldu.

- AB'ye ihracat yüzde 15 arttı

Türkiye otomotiv endüstrisinin ülke grubu bazında en büyük pazarı AB'ye ihracat yüzde 15 artışla 1,8 milyar dolar olurken AB toplam ihracattan yüzde 78 pay aldı.

Alternatif pazarlardan Amerika ülkelerine yüzde 46, eski Doğu Bloku ülkelerine yüzde 55 ve Asya-Okyanusya ülkelerine yüzde 29 artış oldu.

Yedi aydır ihracatta 2 milyar dolar barajını geçmeyi sürdüren sektör, toplam ihracatın da beşte birini tek başına gerçekleştirdi.

- İhracata binek otomobil etkisi

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OİB Başkanı Orhan Sabuncu, nisan ayında en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkeden 7'sine çift haneli artış gerçekleştirildiğini belirterek, "İhracat başarısında binek otomobiller grubunda yüzde 61 oranındaki artış etkili oldu. İhracatta İtalya'ya yüzde 30, Fransa'ya yüzde 31, ABD'ye yüzde 50, Rusya'ya yüzde 88, İsrail'e yüzde 19 ve İran'a yüzde 18 artış kaydettik." değerlendirmesinde bulundu.

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