Abdulkadir Konukoğlu "Anadolu'nun en etkin iş insanı"

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GAZİANTEP (AA) - Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Ekonomist Dergisi'nce gerçekleştirilen "Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı" araştırmasında, 6'ncı kez birinci oldu.

Sanko Holdingden yapılan yazılı açıklamaya göre, araştırmada, Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu 9'uncu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ise 19'uncu sırada yer aldı.

Bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen "Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı" araştırmasında isimler, bulundukları kentleri zenginleştiren, istihdam sağlayan, vergi rekoru kıran, yaptıkları sosyal yatırımlarla bölgelerini kalkındıranlar arasından seçildi.

Abdulkadir Konukoğlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tekstil sanayinin gelişmesini ve binlerce insana iş olanağı sunulmasını sağladığı gibi, sosyal sorumluluk projeleriyle de Anadolu'nun en etkin iş insanı oldu.

Gaziantep ile özdeşleşen Konukoğlu ailesinin en büyük temsilcisi Abdulkadir Konukoğlu, TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı, Gaziantep Sanayi Odası Onursal Başkanı ve Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği Başkanlığı görevlerini de yürütüyor.

Abdulkadir Konukoğlu, Holding şirketlerinin merkezini İstanbul ya da başka büyük bir kente taşımayarak Gaziantep'e bağlılığını gösterdi. Konukoğlu, 52 yıllık aktif iş hayatının yanı sıra Sani Konukoğlu Vakfında eğitim ve sağlık alanında hayır işlerini de sürdürüyor.