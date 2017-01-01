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Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı

07 Mayıs 2017 Pazar, 12:27

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetin aydınlatma direğine çarpması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Samsun'dan Ordu istikametine giden Burhan Köse'nin (48) kullandığı 61 BC 647 plakalı kamyonet, Samsun-Ordu karayolu Acıklı Mahallesi mevkisinde aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Kazada sürücü Köse ve kamyonette bulunan Özlem Şen (21), Nevzat (48), Buğlem Rana Köse (2) ve Umut Köse (26) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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