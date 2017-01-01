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İbrahim Yazıcı, mezarı başında anıldı

07 Mayıs 2017 Pazar, 12:33

BURSA (AA) - Eski Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, ölümünün 4. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Yazıcı'nın Emirsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma töreninde oğlu Serkan, kızı Efsun, ağabeyi Hayri ve kardeşi Serdar Yazıcı ile Bursaspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç, eski ve yeni yöneticiler, altyapı oyuncuları ve taraftarlar hazır bulundu.

Anma törenine katılanlar, Bursaspor'un Süper Lig'de şampiyon olduğu dönemde de başkanlık yapan Yazıcı için mezarı başında dua etti.

İbrahim Yazıcı için akşam namazının ardından Çekirge 1. Murat Camisi'nde mevlit okutulacak.

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