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FETÖ şüphelisi polis yurt dışına kaçarken yakalandı

07 Mayıs 2017 Pazar, 12:36

TOKAT (AA) - Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açığa alınan polis memuru, yurt dışına kaçarken gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğünde çalışan polis memuru Musa Ö, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bir süre önce açığa alındı.

Musa Ö, Gürcistan'a kaçmak isterken Sarp Sınır Kapısı'nda yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, Tokat'a getirildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.


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