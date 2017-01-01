KOCAELİ (AA) - Türkiye Karting Şampiyonası'nın 1. ayak yarışı Kocaeli'de başladı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen ilk ayak yarışları, 7-12 yaş sporcuların katılımına açık Formula mini, 13-16 yaş için Formula junior, 15 yaş üzeri için Formula senior ve 32 yaş üzeri için Formula master olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilecek.
Dün antrenman ve sıralama turları yapılan organizasyonda, bugün ilk yarışlar start aldı. Yapılacak ikinci ve üçüncü yarışların ardından ödül töreni düzenlenecek.