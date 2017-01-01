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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türk Erkek Kumite Milli Takımı finalde Fransa'yı yenerek altın ...

07 Mayıs 2017 Pazar, 13:17
52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türk Erkek Kumite Milli Takımı finalde Fransa'yı yenerek altın madalya kazandı
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AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI
Avrupa Karate Şampiyonası
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AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI
Avrupa Karate Şampiyonası
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AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI
Avrupa Karate Şampiyonası
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AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI
Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite 67 kiloda Burak Uygur, Rus rakibi Alexandr Gutnik'i yenerek altın madalya kazandı.
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AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI'NDA ERKEKLER KUMİTE 67 KİLODA BURAK UYGUR, RUS RAKİBİ ALEXANDR GUTNİK'İ YENEREK ALTIN MADALYA KAZANDI.
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Avrupa Karate Şampiyonası
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AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI
Avrupa Karate Şampiyonası
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AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI
Avrupa Karate Şampiyonası
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AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI
Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite 55 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu Tuba Yakan, İtalyan rakibi Sara Cardin'i yenerek altın madalya kazandı.
YEREL

AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI'NDA KADINLAR KUMİTE 55 KİLODA TATAMİYE ÇIKAN MİLLİ SPORCU TUBA YAKAN, İTALYAN RAKİBİ SARA CARDİN'İ YENEREK ALTIN MADALYA KAZANDI.
Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite 84 kiloda tatamiye çıkan Uğur Aktaş, Makedon rakibi Berat Jakupi'yi yenerek altın madalya kazandı.
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AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI'NDA ERKEKLER KUMİTE 84 KİLODA TATAMİYE ÇIKAN UĞUR AKTAŞ, MAKEDON RAKİBİ BERAT JAKUPİ'Yİ YENEREK ALTIN MADALYA KAZANDI.
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