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Dalgıç çift su altında yüzük taktı

07 Mayıs 2017 Pazar, 13:18

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dalış yaparken tanışan Mihriban Sayan ile Gökhan Sarıoğlu çifti, resmi nikah törenleri öncesinde su altında yüzük taktı.

İlçedeki bir dalış eğitim merkezinin eğitimleri sırasında tanışan Mihriban Sayan (27) ile Gökhan Sarıoğlu (35), gelinlik ve damatlık giyip teknede "temsili nikah töreni" gerçekleştirdi.

Daha sonra dalış kıyafetlerini giyen çift, su altında yüzük taktı. Müstakbel gelin ve damada üzerinde "Uluslararası sevgili cüzdanı" yazan defter verildi.

Üniversite öğrencisi Mihriban Sayan, "Denizde tanıştığımız için böyle bir şey yapalım dedik. İlerde çocuklarımıza bırakacağımız bir anı olsun istedik. Bizler için de çok büyük bir anı oldu, eğlendik. Arkadaşlarımız da buradaydı, gerçek bir nikahı aratmadı." dedi.

İzmir’de ticaretle uğraşan Gökhan Sarıoğlu da 2 ay sonra resmi nikahlarını kıyacaklarını belirterek, "Resmi evlilik öncesi çocuklarımıza da bırakabileceğimiz bir anımız olsun istedik ve ilk gördüğüm, ilk hissettiğim, ilk evlilik teklif ettiğim bu yerde deniz yasaları kapsamında anı niyetine böyle bir şey yaptık." ifadelerini kullandı.

Temsili nikah memurluğunu yapan dalış eğitmeni Tağmaç Saraçoğlu da "Teknede ve su altında nikah yapmak istediklerini söylediler. Ben de deniz kanunlarının bana verdiği yetkiye dayanarak onların evlenmesini sağladım. Nikah cüzdanlarını hazırlayıp onlara verdik. Kendilerini tebrik ediyor ve mutluluklar diliyorum. İnşallah ömür boyu mutlu olsunlar.” şeklinde konuştu.

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