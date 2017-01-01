Zağnosspor, gelecek sezonu planlıyor

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TRABZON (AA) - Bayanlar Hentbol Süper Lig'de sezonu 41 puanla dördüncü sırada tamamlayan ve Türkiye'yi gelecek sezon Challenge Kupası'nda temsil edecek Zağnosspor'un kulüp başkanı Abdülaziz Baş, tarihlerinde ikinci kez Avrupa'da mücadele edeceklerini bildirdi.

Baş, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa'da yeniden mücadele edecek olmaktan dolayı gururlu olduklarını belirterek, takımın bu sezon hem ligde hem Türkiye Kupası'nda hem de Avrupa kupalarında önemli maçlar çıkararak, güzel galibiyetlere imza attığını vurguladı.

Bu sezon üç kulvarda yarışan bir Zağnosspor izlediklerine işaret eden Baş, "Zaman zaman şanssız sakatlıklar yaşadık. Belki bu sakatlıklar olmasaydı kadromuz daha geniş olacaktı ve daha büyük başarılar kazanabilecektik ancak yine de ligi dördüncü sırada bitirmeyi başardık ve gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme hakkını bir kez daha elde ettik. Bunun da haklı olarak gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Avrupa'da daha ileriye gitmek istiyoruz"





Oyunculara ve teknik ekibine de teşekkür eden Baş, şunları kaydetti:

"Mücadelenin yüksek olduğu, kaliteli, son derece heyecanlı, son haftaya kadar yarışın her alanda devam ettiği ve seyir zevki yüksek iyi bir sezonu geride bıraktığımızı düşünüyorum. Sezon boyunca desteğini esirgemeyen başta kulübümüzün genel başkanı Emre Aksoy'a, yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımız Osman Zaman, Sezgin Üstün, Barış Sancak, Tekin Esnaf, Buğra Değermenci, Mehmet Gültekin Paslı, Hakan Yeşilyurt'a, eski başkanımız Haluk Selim'e, tüm oyuncularımıza, teknik heyetimize ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."

Abdülaziz Baş, gelecek sezonda da güzel bir Zağnosspor izlettirmeyi hedeflediklerini kaydederek, "Zağnosspor, tarihinde ikinci kez Avrupa'da mücadele edecek. Geride bıraktığımız sezon bizim için iyi bir tecrübe oldu." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da "çıraklık" dönemlerini geride bıraktıklarına dikkati çeken Baş, "Gelecek sezon Avrupa'da daha ileriye gitmek tabii ki istiyoruz. Hem ligde hem Türkiye Kupası'nda hem de Avrupa Challenge Kupası'nda yarışan bir takımla mücadelemiz devam edecek. Kentin dinamiklerinden takımımızın yanında olmaya devam etmelerini ve takımımıza destek olmalarını bekliyoruz." şeklinde görüşlerini aktardı.