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ŞANLIURFA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Nasıl ki PKK ile mücadeleyi sonuna kadar yapıyoruz, işte bu FETÖ terör örgütüne karşı da diğer örgütlere karşı da hep beraber bu mücadeleyi vereceğiz. Rabbimin yardımıyla bunları mağlup edeceğimize inanıyoruz." dedi.

Bakan Kılıç, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında DSİ Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Halk oylamasındaki desteğinden dolayı Şanlıurfalılara teşekkür eden Kılıç, Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi burada da önemli çalışmalar yürüttüklerini ve yapmaya devam edeceklerini aktardı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, sporda tüm branşlar için gayret ettiklerini vurgulayarak, yapılacak yeni hizmetlerle olimpiyatlar ve önemli müsabakalar için Şanlıurfalı sporcular yetiştirmeyi arzuladıklarını kaydetti.

Gençlerin ülkenin geleceği açısından önemini vurgulayan Akif Çağatay Kılıç, şunları söyledi:

"Gençler, gerçekten çok farklı bir öneme sahip, çünkü maalesef ama maalesef ülkemizde bazı hainler, bazı teröristler, bazı aklını satmış sapkınların peşinde gittikleri bir tane var ya baş hain, Pensilvanya'da oturan, ona iyi bakın. Dün Anadolu Ajansı'nın muhabirleri, bir tane kaçak var, firari olan, ülkesine gelemeyen, adını burada anmayacağım, orada geziyor, soru soruyorlar, cevap veremiyor, kaçıyor. Ama bakın şunu söylüyoruz. Nereye kaçarsanız kaçın, Cumhurbaşkanımız ne dedi 'inlerinizde bulacağız sizi.' O inlerinden çıkaracağız, adaletin önünde de bunlar hesap verecek. Bunun kaçarı yok. Nasıl ki PKK ile mücadeleyi sonuna kadar yapıyoruz, işte bu FETÖ terör örgütüne karşı da diğer örgütlere karşı da hep beraber bu mücadeleyi vereceğiz. Rabbimin yardımıyla bunları mağlup edeceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde çok yoğun bir çalışma içinde olacağız, gençlerimizi iyi yetiştireceğiz. Yurtlarımızda, gençlik çalışmalarımızda, sivil toplum kuruluşlarının yapacağı çalışmalara biz de destek vereceğiz. Şu anda devam eden Şehirler ve Kültürler diye bir projemiz var. Farklı farklı illerdeki kardeşlerimiz, bir araya gelerek, ülkenin geleceğine katkıda bulunuyor, ziyaretler yapıyorlar."

- Harran İlçe Teşkilatı'na plaket

Bakan Kılıç, halk oylamasıyla Türkiye'nin yeni ve önemli bir sürece girdiğine işaret ederek, bundan sonra yapılacak çalışmalarla ülkenin çok daha iyi imkanlara sahip olacağını aktardı.

Türkiye'de "Evet" oylarının en yüksek çıktığı Harran ilçesine teşekkürlerini ileten Kılıç, AK Parti Harran İlçe Teşkilatı'na da bir plaket verdi.

Konuşmaların ardından basına kapalı devam eden toplantıya, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Kasım Gülpınar ve Kemalettin Yılmaztekin ile İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve partililer katıldı.