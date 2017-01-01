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Kocaeli'de "kitaba koş" etkinliği

07 Mayıs 2017 Pazar, 13:46
Kocaeli'de "kitaba koş" etkinliği

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nde 13 Mayıs'ta başlayacak 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nın tanıtılması amacıyla "Kitaba Koş" etkinliği düzenlendi.

İzmit ilçesindeki Sekapark'ta toplanan vatandaşlar ve farklı illerden gelen 400 postacı, verilen startın ardından Salim Dervişoğlu Caddesi'nden Atletizm Pisti'ne kadar olan 4 kilometrelik mesafeyi koştu.

Etkinlikte kendileri için özel hazırlanan tişörtlerle koşan postacılar yarışa renk kattı.

Koşuya katılanlar, burada kendilerine verilen kitapları, hediye etmek istedikleri kişilere ulaştırılmak üzere alanda bulunan PTT standına teslim etti.

Etkinlik kapsamında düzenlenen atletizm yarışmasında ise 4x100 bayrak yarışında atletler, bayrak yerine kitapları takas ederek, bitime ulaştırdı.

Yarışmada, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoluğu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kitabın medeniyetlerin kurulmasında rolü olduğuna dikkat çekerek, medeniyetlerin aydınlanmasını kitapların sağladığını belirtti.

Kitapsız bir medeniyet olamayacağını vurgulayan Karaosmanoğlu, "Bugün kitaba dikkat çekmek, okumanın önemini belirtmek için kitaba koşuyoruz. Türkiye'de ilk defa sizlerle beraber bu etkinliği yapıyoruz. Tüm katılanlara teşekkür ediyorum. Herkese başarılar diliyorum." diye konuştu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da Türkiye'de ve belki de dünyada ilk kez düzenlenen böyle bir organizasyonda bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi.

Çintimar, koşuyu düzenleyen başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu olmak üzere herkese teşekkür etti.

Koşuculardan Nergis Malkoç da etkinliğe daha öncede katıldığını belirterek, "Dilerim bu organizasyon hep bu şekilde devam eder. Kitabımı kime bağışlayacağıma karar veremedim ancak kime çıkarsa çıksın keyifle okur inşallah." ifadelerini kullandı.

Burak Ongur da ilk defa böyle bir etkinliğe katıldığını dile getirerek, kendisi için güzel bir faaliyet olduğunu ve kazandığı kitabını Eskişehir'deki kuzenine göndereceğini söyledi.


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