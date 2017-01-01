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Batman'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: 15 yaralı

07 Mayıs 2017 Pazar, 14:21

BATMAN (AA) - Batman'da işçileri taşıyan servis midibüsünün dereye devrilmesi sonucu biri ağır 15 kişi yaralandı.

Batman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tuğla fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Nasrettin Öztoprak (50) yönetimindeki 21 FF 391 plakalı midibüs Petrolkent Mahallesi'nde dereye devrildi.

Kazada yaralanan 15 işçi çevredeki vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla devrilen araçtan çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kaplan da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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