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Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askere uğurlama

07 Mayıs 2017 Pazar, 14:30

KIRIKKALE (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde 23 Nisan'da yıldırım düşmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan piyade er Ümit Çelik'in cenazesi, Kırıkkale'de toprağa verildi.

Yuva Mahallesi'ndeki babaevine götürülen 21 yaşındaki şehit Çelik'in naaşı, Nur Camisi ve Külliyesi'ne getirildi. Şehidin babası Mevlit ve annesi Aysel Çelik ile aile yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Fenalaşan şehidin annesi Aysel Çelik'e sağlık ekipleri müdahale etti.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından bir süre top arabasında taşındıktan sonra Kırıkkale Şehitliği'nde defnedildi.

Cenaze törenine, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, AK Parti Kırıkkale milletvekilleri Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Köker, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

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