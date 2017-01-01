Suriyeli dul ve yetimlere destek

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HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı, Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde Darul Eytam Vakfı tarafından yetim ve anneleri olmak üzere 3 bin 400 kişiye kıyafet, gıda, terlik, ayakkabı, Kur'an-ı Kerim ve burs yardımı yapıldı.

Darul Eytam Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Çebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli yetim ve annelerine her ay düzenli olarak destek verdiklerini söyledi.

Suriye'deki olayların başladığı günden itibaren yardıma koşmaya gayret ettiklerini aktaran Çebi, "Her ay Hatay'ın Reyhanlı, Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerindeki aralarında yetim ve annelerinin olduğu 3 bin 400 Suriyeliye gıda, kıyafet, terlik, ayakkabı desteğimiz oluyor. Ayrıca hasta olanları da Reyhanlı'daki müşterek kurduğumuz hastanemize sevk ederek ailelerin dertlerine derman olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kendilerinin Hatay'ın farklı ilçelerinde 854 Suriyeli yetim aile, 2 bin 754 yetim tespit ettiklerini, bu rakamın daha da fazla olduğunu bildiren Çebi, özellikle bu ay gerçekleşecek Anneler Günü münasebetiyle yetişkinler için de giyim dağıtımı yaptıklarını kaydetti.

Yetimlerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Çebi, "2013 yılından bu yana Suriyeli yetim çocukların eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla burs veriyoruz. Ailelerin çocuk sayısına göre ayda 100 ila bin lira arasında burs ödemesi yapıyoruz." dedi.

- Parmak iziyle dağıtım

Çebi, İstanbul'dan gönderilen yardım malzemelerini ilk olarak Hatay'daki depolarına aktardıklarını, vakıf çalışanlarıyla ailelere dağıtımları bizzat yaptıklarını kaydetti.

Çebi, şunları söyledi:

"Onların mutluluklarına yerinde şahit olmak için her ay düzenli olarak Hatay'a geliyoruz. Ailelere dağıttığımız kartlarla vakfa gelen Suriyeli yetim ve anneleri kartı verip parmak izini okutarak yardımlarını alıyorlar. Parmak izi yöntemiyle amacımız hem karışılıkların önüne geçmek hem de hakkı olan ailelerin mağdur olmamasıdır. Bundan sonraki aylarda da çalışmalarımıza hız vererek devam edeceğiz."

Suriye'nin İdlib kentinden 4 yıl önce gelerek Reyhanlı'ya yerleşen Ayşe Muhammed Ömer (35) de eşini Suriye'de hava saldırısında kaybettiğini anlattı.

Reyhanlı'ya tek çocuğuyla gelen Ömer, "Burada tek evladımla yaşamaya çalışıyorum. Türkiye'de olduğumuz için çok şanslıyız. Bize kucak açtığınız için çok teşekkür ederiz. İlk günden itibaren Darul Eytam Vakfı bize destek oldu. Her ay düzenli verdikleri burs ile çocuğumu rahatça okula gönderiyorum. Gıda destekleriyle de geçimimizi rahatça sağlıyoruz, hepsine minnettarız." dedi.