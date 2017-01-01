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KOCAELİ (AA) - 52. Avrupa Karate Şampiyonası, takım kata ve takım kumite final müsabakalarının ardından sona erdi.

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 44 ülkeden 424 sporcunun katıldığı organizasyon tamamladı.

Organizasyonun dördüncü ve son gününde yapılan takım kumite ve takım kata final müsabakalarının ardından 16 kategoride madalyalar sahiplerini bulmuş oldu.

Kapanış töreninde Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Avrupa Karate Federasyonu (EKF) bayrağını, şampiyonaya gelecek yıl ev sahipliği yapacak Sırbistan'ın karate federasyonu başkanına vermesi için EKF Genel Sekreteri Stejepan Celan'a teslim etti.

Şampiyonada dereceye giren takım ve sporcular şöyle:

Erkek kumite artı 84 kilo:

1- Simone Marino (İtalya)

2- Enes Erkan (Türkiye)

3- Slobodan Bitevic (Sırbistan)

Shahin Atamov (Azerbaycan)





Erkek kumite 84 kilo:

1- Uğur Aktaş (Türkiye)

2- Berat Jakupi (Makedonya)

3- Denis Denisenko (Rusya)

Timothy Petersen (Hollanda)





Erkek kumite 75 kilo:

1- Luigi Busa (İtalya)

2- Stanislav Horuna (Ukrayna)

3- Erman Eltemur (Türkiye)

Gabor Harspataki (Macaristan)





Erkek kumite 67 kilo:

1- Burak Uygur (Türkiye)

2- Alexandr Gutnik (Rusya)

3- Valbuena Carlos Leon (İspanya)

Mario Hodzic (Karadağ)





Erkek kumite 60 kilo:

1- Kalvis Kalnins (Letonya)

2- Marko Antic (Sırbistan)

3- Dominik Imrich (Slovakya)

Angelo Crescenzo (İtalya)





Kadın kumite artı 68 kilo:

1- Anne Laure Florentin (Fransa)

2- Meltem Hocaoğlu (Türkiye)

3- Hana Antunovic (İsveç)

Ivanna Zaytseva (Rusya)





Kadın kumite 68 kilo:

1- Alisa Buchinger (Avusturya)

2- Alizee Agier (Fransa)

3- Hafsa Şeyda Burucu (Türkiye)

Sanja Cvrkota (Sırbistan)





Kadın kumite 61 kilo:

1- Prekovic Jovana (Sırbistan)

2- Lucie Ignace (Fransa)

3- Merve Çoban (Türkiye)

Anita Serogina (Ukrayna)





Kadın kumite 55 kilo:

1- Tuba Yakan (Türkiye)

2.- Sara Cardin (İtalya)

3- Anzhelika Terliuga (Ukrayna)

Jovana Georgieva (Makedonya)





Kadın kumite 50 kilo:

1- Kateryna Kryva (Ukrayna)

2- Duygu Bugur (Almanya)

3- Serap Özçelik (Türkiye)

Bettina Plank (Avusturya)





Erkek ferdi kata:

1- Damian Quintero (İspanya)

2- Ali Sofuoğlu (Türkiye)

3- Roman Heydarov (Azerbaycan)

Mattia Busato (İtalya)





Kadın ferdi kata:

1- Jaime Sandra Sanchhez (İspanya)

2- Viviana Bottaro (İtalya)

3- Dilara Bozan (Türkiye)

Sandy Scordo (Fransa)





Erkek takım kumite:

1- Türkiye

2- Fransa

3- Ukrayna

Hırvatistan





Kadın takım kumite:

1- Ukrayna

2- Türkiye

3- Fransa

Slovakya





Erkek takım kata:

1- İspanya

2- İtalya

3- Rusya

Fransa

Kadın takım kata:

1- İtalya

2- Fransa

3- Türkiye

İspanya



