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Antalya'da sıcak hava

07 Mayıs 2017 Pazar, 14:45

ANTALYA (AA) - Antalya merkez ve sahil ilçelerinde güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, denizin keyfini çıkardı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte günün en yüksek hava sıcaklığı 23 derece ölçüldü. Deniz suyu sıcaklığı da 21 dereceye yükseldi.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığında değişiklik beklenmediğini ancak bugünden itibaren iki gün yağış görüleceğini bildirdi.

Yurdun birçok yerinde yağmurlu ve soğuk hava hakim olurken, Antalya'da yaşayanlar sıcak havanın ve denizin tadını çıkardı. Bazı turistler plajda güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da parklarda ve sahilde zaman geçirdi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde sıcak havayı değerlendiren yerli ve yabancı turistler, Kemer Halk Plajı ve Ayışığı Koyu'nda yoğunluk oluşturdu. Turistlerden bazıları denizde yüzdü, bazıları da parklarda yürüyüş yaptı.

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