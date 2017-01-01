Uluslararası Üçlü Atletizm Yarışları Bursa'da yapıldı

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BURSA (AA) - Bursa'da, Türkiye, Ukrayna ve Belarus'un 18 yaş altı atletizm milli takımlarının katıldığı Uluslararası Üçlü Atletizm Yarışları tamamlandı.

Atıcılar Atletizm Pisti'nde gerçekleşen yarışlarda üç ülkenin genç atletleri, farklı branşlarda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarışlar sonunda Türkiye, toplamda 263 puanla birinci olurken, ikinciliği 216 puanla Ukrayna, üçüncülüğü ise 154 puanla Belarus elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Teknik Kurulu Üyesi Mustafa Akyavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç ülkenin federasyonları tarafından düzenlenen yarışların oldukça çekişmeli geçtiğini söyledi.

Yarışlarda Türk sporcuların ortaya koyduğu performanstan memnun kaldıklarını ifade eden Akyavaş, "Organizasyonun amacı, sezonun ilerleyen dönemlerinde yapılacak uluslararası yarışmalara sporcuları hazırlamak. Yarışmaya toplam 137 sporcu katıldı. Gayet başarılı bir organizasyon oldu." dedi.