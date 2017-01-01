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Futbol: TFF 1. Lig

07 Mayıs 2017 Pazar, 15:28
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Sivas Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir

Sivasspor: Tolgahan Acar, Rıdvan Şimşek, Hasan Hatipoğlu, İbrahim Öztürk (Dk. 84 Kelhar), Gökhan Süzen, Adem Koçak, Hakan Arslan (Dk. 62 Yiğit İncedemir), Galip Güzel, Leandrinho, Emre Kılınç, Ergin Keleş (Dk. 78 Gekas)

Bandırmaspor: Okan Kocuk, Ömer Kandemir (Dk. 25 Bahri Can Avcı), Fofana, Brinner, Gökhan Yılmaz, Marino, David Deniz Kılınç, Gökhan Karadeniz (Dk. 62 Sertaç Çam), Feridun Kıroğlu (Dk. 46 Droppa), Doğan Karakuş, Atabey Çiçek

Goller: Dk. 2 Emre Kılınç, Dk. 36 Galip Güzel, Dk. 58 Fofana (Kendi Kalesine) (Sivasspor)

Kırmızı Kart: Dk. 31 David Deniz Kılınç (Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 45+3 Marino (Bandırmaspor), Dk. 84 Leandrinho (Sivasspor)


SİVAS (AA) - TFF 1. Lig'in 32. haftasında Sivasspor, sahasında Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti.

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