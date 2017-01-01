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Karadenizli arıcılar göç yolunda

07 Mayıs 2017 Pazar, 15:30

ORDU (AA) - Karadenizli arıcılar, göç hazırlıklarını tamamlayarak ay başında başladıkları yayla yolculuğuna devam ediyor.

Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Akın Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arıcıların birkaç aydan beri göç için hazırlık yaptığını belirterek, bu hazırlıkların artık sona erdiğini söyledi.

Arıcıların gittikleri yaylalarda yaklaşık 5 ay kaldıktan sonra geri döneceklerini belirten Çiftçi, şu anda göç eden arıcıların çoğunun çiçek balı üretimi için illerinden ayrıldığını belirtti.

Çiftçi, bütün bal üreticilerinin tek amacının sezonu iyi tamamlamak olduğunu vurgulayarak, "Bal üreticileri için sezon artık başlamıştır. Birçok arıcımız daha iyi bal üretebilmek için değişik bölgelere göç ediyor. Göç bu ayın ilk haftası başladı ve haziran ayının ilk haftasına kadar sürecek." dedi.

İklim şartları nedeniyle yörede arıcılık yapan tüm üreticilerin her yıl farklı illere göç ettiğini anlatan Çiftçi, "Çünkü gidecekleri yaylalarda çiçek çeşidi boldur. Bu nedenle arılar daha fazla çiçekten faydalanarak daha fazla bal üretiyor. Karadenizli arıcılarımızın çoğunluğu genellikle Diyarbakır, Sivas, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Gümüşhane, Bayburt, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Yozgat ve Bingöl'deki yaylaları kullanarak buralarda sezonu tamamlıyor." diye konuştu.

Çiftçi, sadece Ordu'da 3 bine yakın gezginci arıcı olduğuna işaret ederek, bütün gezginci arıcılara kazasız bir göç diledi.

Çiftçi, bal rekoltesi için konuşmanın daha erken olduğunu ancak geçen yılki rekoltenin üzerinde bal üretiminin gerçekleşmesini temenni ettiklerini de sözlerine ekledi.

Ordulu gezginci arıcılar ise sezondan çok umutlu olduklarını belirterek, tek sıkıntılarının ailelerinden ayrı olmak olduğunu vurguladı.

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