Karadeniz'de batan Rus gemisi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde, içinde mühimmat bulunan bir sandık kıyıya vurdu.

Alınan bilgiye göre, Karasu sahili Camitepe Mahallesi'nde balık tutan bir vatandaş, kıyıya bir sandığın vurduğunu gördü.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, sandığın içinde mühimmat olduğunu belirledi.

Sandık ve mühimmatların üzerinde Kiril alfabesi ile sayı ve yazıların olduğu tespit edildi.

Karadeniz'de 27 Nisan'da kaza yaptıktan sonra batan Rus askeri gemisine ait olduğu tahmin edilen sandığın, içindekilerle birlikte Kuzey Saha Deniz Komutanlığına teslim edileceği öğrenildi.

Bu arada, dün Kaynarca ilçesi Başoğlu Karaboğaz sahilinde aynı gemiye ait olduğu tahmin edilen ve içinde mühimmat bulunan 2 sandık daha karaya vurmuştu.

- Olay

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişi açıklarında 27 Nisan'da Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir gemi çarpışmış, Rus askeri gemisi, mürettebat kurtarıldıktan bir süre sonra batmıştı.