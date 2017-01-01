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Zonguldak'ta sokak köpeklerinin zehirlendiği iddiası

07 Mayıs 2017 Pazar, 15:45

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 6 sokak köpeğinin "zehirli iğne" ile itlaf edildiği iddia edildi.

İlçedeki bir köprünün altında 6 sokak köpeği, çevredeki vatandaşlar tarafından ölü bulundu.

Vatandaşlar hayvanların zehirli iğne ile dolaşan sivil giyimli bir kişi tarafından itlaf edildiğini ileri sürerek tepki gösterdi.

Nevzat Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, başka sokak köpeklerinin öldürülmemesi için yetkililerden yardım istediklerini söyledi.

Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü öne süren Kurt, "Yeni köprü altında dolaşırken yolun kenarında 2, deniz tarafında birkaç ölü köpek gördüm. Temizlik işçisi bir tanesini çöp kutusunun içine atmış. Benim gördüğüm ve duyduğum 6 köpeğin zehirlendiği yönünde. Temizlik işçisinin dediğine göre, 'elinde şırıngayla gezen biri köpekleri' zehirliyormuş. Bunu yapanlar insan olamazlar. Sokak köpeklerine sahip çıkmamız gerekirken onları öldürüyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Nuri Tekin de belediye olarak böyle bir uygulamalarının olmadığını belirterek, "Olayı kimin yaptığını zabıta ekiplerimiz araştırıyor. Bu tarz şeyleri kabul etmiyoruz. Biz sokak köpeklerine barınma merkezinde bakıyoruz. Bunu yapanı bulmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

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