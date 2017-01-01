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EDİRNE (AA) - Edirne'de AB Bilgi Merkezi ve Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) tarafından "9. Uluslar Arası Bisiklet Şenliği ve Avrupa Günü" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, aralarında Bulgaristan ve Yunanistan'dan bisikletçilerin de bulunduğu yaklaşık 200 sporcu, bisiklet turizmine katkı sağlamak amacıyla kentin tarihi ve turistlik yerlerini gezdi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen programda, Bisiklet Şenliğine ve Avrupa Günü'ne katılan bütün bisikletçilere teşekkür etti.

Ortak kültür ve dayanışma ruhu ile Avrupa Günü'nü kutladıklarını ifade eden Zıpkınkurt, ''Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerinin her iki taraf için de öneminin topluma anlatılması, sürecin en önemli ayağıdır. Bu tür ortak etkinliklerle Avrupa Birliği'ni oluşturan değerleri halkımıza anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin katılım süreciyle ilgili olan tüm belgeleri de elimizde de mevcut olan tüm güncel ve çağdaş araçları kullanarak yaymaya çalışıyoruz.'' dedi.

EDOSK Kulübü Başkanı Ergun Gözet ise 9. Uluslar Arası Bisiklet Şenliği'nin komşu ülkelerden gelen katılımcılarla çok renkli geçtiğini söyledi.

Gözet, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen bisikletçiler şehir turu attı.







