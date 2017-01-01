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Türkiye, karatede Avrupa'nın zirvesinde

07 Mayıs 2017 Pazar, 15:49

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'de düzenlenen 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nı 14 madalya ile tamamlayan Türkiye, genel klasmanda da en üst sırada yer aldı.

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılan ve 44 ülkeden 424 sporcunun katıldığı şampiyonada, Türkiye, 4 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak, organizasyon tarihindeki en yüksek madalya sayısını elde etti.

Şampiyonanın dördüncü ve son gününde takım kata ve takım kumite finalleri yapıldı.

Son Avrupa ikincisi unvanı ile şampiyonaya katılan Erkek Kumite Milli Takımı, üst üste üçüncü kez altın madalya için Fransa ile karşılaştı.

Uğur Aktaş, Enes Erkan, Gökhan Gündüz, Rıdvan Kaptan, Serkan Yağcı, Alparslan Yamanoğlu, Muhammet Ali Yılmaz'dan oluşan milli takım, 2016 finalinde kaybettiği rakibini, bu sefer 3-1 mağlup ederek 2 yıl sonra yeniden Avrupa şampiyonu oldu.

Son gün tatamiye çıkan Kadın Kata Milli Takımı da şampiyonadan bronz madalya ile ayrıldı. Dilara Bozan, Rabia Küsmüş ve Gizem Şahin'den oluşan ay-yıldızlı ekip, Almanya'yı 5-0 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.

Dün ferdi branşlarda yapılan şampiyonluk ve üçüncülük müsabakalarında milli sporcular Tuba Yakan, Uğur Aktaş ve Burak Uygur altın, Enes Erkan, Meltem Hocaoğlu, Ali Sofuoğlu gümüş, Erman Eltemur, Şeyda Burucu, Merve Çoban, Serap Özçelik ve Dilara Bozan da bronz madalya elde ederken, günün kapanış maçında altın madalya için tatamiye çıkan Kadın Kumite Milli Takımı da Ukrayna'ya 3-1 yenilince gümüş madalyada kalmıştı.

Bu sonuçlarla Kocaeli'de düzenlenen organizasyonda toplam 14 madalya kazanan Türkiye, geçen yıl Fransa'nın Montpellier kentinde 12 madalya ile kırdığı şampiyona tarihindeki rekorunu geliştirdi.


- "En yakın rakibimize 6 madalya fark attık"


Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yıldır federasyon başkanı olduğunu belirterek, bir şampiyona hariç bütün organizasyonlarda yükselen bir ivmeleri olduğunu söyledi.

Kocaeli'deki organizasyonda mücadele eden tüm milli sporcuların madalya aldığını dile getiren Delihasan, "Madalya alamayan bir sporcumuz var, o şampiyon da olabilirdi ama beşinci oldu. Burada en kötü derecemiz beşincilik. Onun için şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

Delihasan, son yıllarda Avrupa şampiyonlarında en fazla madalya alan federasyon olduklarına işaret ederek, "Genel klasman ve madalya sıralaması farklı olduğu için madalya sıralamasında birinci olsak da genel klasmanda ikinci, üçüncü olabiliyorduk. Bu şampiyonada hem en yakın rakibimize 6 madalya fark atarak en çok madalyayı aldık hem de genel klasmanda birinci olduk. Bu anlamda çok gururluyuz. Bunu bize nasip eden Rabbime şükürler olsun." yorumunu yaptı.

Her organizasyonda en iyisini yapmak için canlarını dişlerine takarak çalıştıklarını vurgulayan Delihasan, şöyle konuştu:

"Sürdürülebilir bir başarımız var. bu çok önemli. Genç ve tecrübeli bir kadromuz var. Biz hem gençlerden hem tecrübelilerden bir takım yapıyoruz. Tecrübelilerin tecrübesinden yararlanarak da gençleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Şuana kadar da bunu çok iyi yaptığımızı söyleyebilirim. Hedefimiz her katıldığımız organizasyonda ülkemizi ve milletimizi en iyi şekilde temsil etmek. Bu başarıları bütün milletimize ve bize gönülden destek veren herkese armağan ediyoruz."


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