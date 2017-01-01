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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen 249 kişi anısına fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu.

Atatürk Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğü ile İletişim Fakültesi, "15 Temmuz Şehitlerine Vefa, 249 Şehidimize 249 Fidan" adıyla etkinlik düzenledi. Bu çerçevede kampüs alanında gerçekleştirilen programa katılanlar, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit düşen her şehit anısına bir fidan dikti.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, törende yaptığı konuşmada, bu ülke için canını seve seve veren tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, "Bu hain girişimi şehitlerimiz, inanç, cesaret, fedakarlıklarıyla ve elbetteki damarlarındaki asil kanla ak bir sayfaya dönüştürmüştür. İşte bu yüzden milletimizin gönlünde yaşayacak ve her zaman rahmet ve minnetle yad edilecektir." diye konuştu.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'nda Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Yakup Sürücü'nün babası İbrahim Sürücü de etkinliğe katılarak fidan dikti.

Sürücü, yaptığı açıklamada, oğlunun vatan için şehit düştüğünü, gerekirse tüm aile bireylerinin de buna hazır olduğunu söyledi.

Atılan kararlı adımlarla ülkenin FETÖ belasından da kurtulacağına emin olduğunu anlatan Sürücü, "Birkaç tane hain kaldı. Artık onların son çırpınışları, başka bir şey yapamayacaklar. Benim Hamza isminde torunum var, o hepsine yeter. Ben oğlumu şehit verdim. Vatanımıza kurban olsun." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yetkililer ve vatandaşlar, fidanları toprakla buluşturdu.

Törene, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

