Astım hastaları piknikte buluştu

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İZMİR (AA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Çocuk Alerji ve Astım Uzmanı Prof. Dr. Hasan Yüksel, bahar alerjisi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla astım hastası çocukları aileleriyle pikniğe götürdü.

Prof. Dr. Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, polenlerin en fazla olduğu mevsimde, özellikle çocukların alerji korkularını yenmek için İzmir'in Bornova ilçesi Çiçekliköyü Mahallesi'ndeki piknik ve mesire alanına geldiklerini söyledi.

Tüm alerjik çocuk ve astım hastalarının uygun tedavi edildikleri takdirde dışarıda polenlerin bol olduğu ortama çıkabileceklerini ve piknik dahi yapabileceklerini göstermek istediğini ifade eden Yüksel, şöyle devam etti:

"Çocuk alerjisi ve astım çocukluk çağının en sık görünen kronik hastalıklardan birisidir ve maalesef ki çocukların yaşam, uyku ve eğitim kalitelerini bozuyor. Çok yanlış uygulamalardan birisi de çocukların dışarıya çıkarılmamasıdır. Çok yanlış bir şeydir. Çocuklarımız artık istedikleri kadar efor harcayabilirler. Şu an burada polen alerjisi olan, astımı olan, burun alerjisi olan ve aynı zamanda piknik yapıp Türkiye Wing Chun ikincisi olan, spor yapan çocuklarımız var. Bunları burada sağlıklı görmekten çok mutlu oluyoruz."

Yüksel, astım ve alerji hastalıklarının bireysel olduğunu ifade ederek, kişiye özel bireysel bir tedavi planı ile hastalığın tedavisinin mümkün olabildiğini bildirdi.

Astım tedavisi gören gören Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı'nda eğitim gören 21 yaşındaki Nisa Zeytünlü, küçüklüğünden bu yana astım hastası olduğunu ve aynı zamanda müzikle ilgilendiğini ifade etti.

Nefesli çalgılar çaldığını ancak daha önceleri bahar aylarında nefes alamadığını aktaran Zeytünlü, "Tedavi alana kadar devam etti. Ama artık baharda nefes alabiliyorum. Üflemeli saz ve çalgıları artık daha rahat çalabiliyorum. Konuşabiliyorum daha önce yapamadığım birçok şeyi rahatlıkla yapabiliyorum. Birçok doktor araştırdım ve tedavi yöntemlerine başvurdum. Doğru tedavi ve doğru aşılanma yöntemleri ile hastalığımı aştım." dedi.

Doğuştan astım hastası olduğunu söyleyen Betül Çetinkaya da artık bahar aylarından korkmadığını anlattı.

Çetinkaya, "İstediğim kadar koşabiliyorum. Çok rahatım. Daha önceleri nefes problemleri yaşıyordum. Wing Chun dalında Türkiye ikincisiyim. Wing Chun hareket ve nefes gerektiren bir spor, önceden zorlanıyordum ama artık zorlanmıyorum." ifadelerini kullandı.