ANTALYA (AA) - Türkiye Golf Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen, 2017 Türkiye Golf Turu'nun 6. ayak yarışları sona erdi.
Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezindeki Gloria Golf Club'da gerçekleştirilen organizasyonda, National AGGA, Klassis Golf Kulübü, Serik BGA, Kemer Golf Kulübü, National BGK, İstanbul Gençler Golf Akademisi, TGF Club, Bodrum GK, Carya Golf Kulübünden 12'si kadın 30 sporcu mücadele etti.
Sporcuların günde 18 çukurdan 3 gün boyunca toplamda 54 çukurda mücadele ettikleri 6. ayak turnuvasında, erkekler kategorisinde National AGGA Golf Kulübünden Berk Çelik 220 gross skorla birinci, National AGGA Golf Kulübünden Mutlu Güner 225 skorla ikinci oldu. Aynı kulüpten Hamza Esmer ve Taner Yamaç ise 236 skorla üçüncülüğü paylaştı.
Kadınlar kategorisinde ise Klassis Golf Kulübünden Tuğçe Erden 228 gross skorla birinci olurken, Serik BGA Golf Kulübünden Gülten Gül Gözüyanık 233 skorla ikinciliği, National Agga'dan Melike Kurucan ise 238 skorla üçüncülüğü elde etti.
Turnuvanın Antalya'da oynanan ayakları sona erdi. Organizasyonun 7. ayağı 26-28 Mayıs'ta Samsun'da oynanacak.