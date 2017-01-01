Manavgat Belediyesi 6. Pehlivan Güreşleri

ANTALYA (AA) - Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Geleneksel Pehlivan Güreşleri başladı.
Manavgat Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen güreşlere 60'ı başpehlivan olmak üzere farklı kategorilerde yaklaşık 700 güreşçi katılıyor. Başpehlivanlar, er meydanına ay-yıldızlı tişörtle çıkarken, kura çekimi sonrası protokol üyeleriyle birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.
Statta büyük bir Türk bayrağını taşıyan başpehlivanlar, er meydanını dolaşarak güreşseverleri selamladı. Açılış seremonisinden sonra başlayan güreşler, çekişmeye sahne oluyor.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, açılışta yaptığı konuşmada, yerel yönetimler olarak şehrin sadece fiziki yapılarıyla değil, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde gelişimine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.
Ata sporu olan yağlı güreşlerin bu yıl altıncısını düzenlediklerini hatırlatan Sözen, geleneksel hale getirdikleri organizasyonun yoğun ilgi gördüğünü belirtti.