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HATAY (AA) - Talasemi Federasyonu Genel Başkanı Burhan Kerimoğlu, Türkiye’de 1 milyon 600 bin talasemi taşıyıcısı bulunduğunu belirtti.

Kerimoğlu, 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, talaseminin, toplum eğitimi, evlilik öncesi tarama ve doğum öncesi tanı testleri ile önlenebilen bir hastalık olduğunu kaydetti.

Hastalıkta taşıyıcılığın nesilden nesile aktarılan ırsi bir özellik olduğunu, bir başka hastalığa dönüşmeyip başkalarına da bulaşmadığını ifade eden Kerimoğlu, şunları kaydetti:

"Talasemi taşıyıcısı, bir talasemi taşıyıcısıyla evlendiğinde her doğacak çocuğun yüzde 25 olasılıkla hasta, yüzde 25 olasılıkla sağlıklı, yüzde 50 olasılıkla talasemi taşıyıcısı olarak doğacağını bilmelidir. Özellikle hamile kalmadan anne ve babanın DNA testleri yapılmalı, hamileliğin erken döneminde bebekten alınacak örneklerden bebeğin sağlıklı, taşıyıcı veya hasta olduğuna karar verilmelidir."

Kerimoğlu, bazı talasemi taşıyıcılarının solukluk ve halsizlik nedeniyle hastalığın toplumda en sık görülen demir eksikliği anemisi ile karıştırıldığına ve gereksiz yere uzun süreli demir tedavisi alındığına dikkati çekti.

Dünya Sağlık Örgütünün, talasemi taşıyıcılığının dünya genelinde yüzde 5 sıklıkta görüldüğünü ve hasta sayısının 270 milyon civarında olduğunu, her yıl dünyada 300 bin hasta çocuk doğmasının beklendiğini açıkladığını belirten Kerimoğlu, şu bilgileri aktardı:

"Türkiye’de talasemi taşıyıcı sıklığı yüzde 2,1. Yaklaşık 1 milyon 600 bin talasemi taşıyıcısı bulunmaktadır. Özellikle Trakya, Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıklık ülke ortalamasının üzerindedir. Toplum eğitimi, taşıyıcıların taramalarla ortaya çıkarılması, taşıyıcı insanlara genetik rehberlik ve doğum öncesi tanı hizmetleri verilerek hasta çocuk doğumunu önlemek mümkün olmaktadır. Başta KKTC, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya olmak üzere diğer Akdeniz ülkelerinde talasemi sorunu büyük ölçüde çözülmüştür."

Kerimoğlu, Talasemi Federasyonunun yeni talasemili doğmaması, talasemili hastaların da doğru tedavi olması için birçok çalışma yaptığını ifade etti.