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Muğla'da ticari araçla motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

07 Mayıs 2017 Pazar, 16:36
Muğla'da ticari araçla motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şevket Arıkan yönetimindeki 48 PM 635 plakalı hafif ticari araç, Fethiye-Antalya karayolu Uğurlu kavşağında Fazıl Metreş idaresindeki 35 EJY 34 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada Metreş ve motosiklette bulunan Oğuz Semerci yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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