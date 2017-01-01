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SİVAS (AA) - Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, TFF 1. Lig'in 32. haftasında Bandırmaspor'u 3-0 mağlup ettikleri maça ilişkin, "Önümüzdeki maçı da kazanmak için hazırlanacağız ve o mücadeleyi kazanıp büyük hedefe ulaşmak istiyoruz." dedi.

Aybaba, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, stresi ve temposu yüksek zor maçlar oynadıklarını söyledi. Bir hafta içerisinde 3 karşılaşmaya çıktıklarını belirten Aybaba, "Zor oluyor, oyuncularımız stresi kaldırma konusunda problem yaşıyor. Gece uyuyamayanlar var, sabah kalkınca 'ne olacak' diyenler var ama ortada bir hedef var, bunu başarabilmek için fedakarlık yapmak, biraz acı çekmek lazım." diye konuştu.

Başarılarından dolayı oyuncularını kutlayan Aybaba, "Gerçekten bu konuda inanılmaz özverili davrandılar. Geride kalan üç maçımız enteresan ve zor maçlardı, oyuncularımız gereğini yaptı. Futbol bu, iyi yaptıkça, iyi oynadıkça, hedefe doğru yaklaştıkça insanlar da seyretmeye geliyor. Bugün bana göre taraftar topluluğu muhteşemdi. Sivas'ta taraftar pek olmaz diyenlere de bir mesaj oldu." ifadelerini kullandı.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur'un futbolcusu olduğunu ve bir dönem Kayserispor'da yardımcı antrenörlüğünü yaptığını anımsatan Aybaba, bu tür teknik adamların önünün açılması gerektiğini vurguladı.

Aybaba, ligde kalan 2 maçın da kendileri için final olduğunu belirterek, "Tek tek düşündük ve her maçı kazanarak bir yerlere gelebildik. Rakiplerimizin pozisyonuna hiç bakmadık. Önümüzdeki maçı da kazanmak için hazırlanacağız ve o mücadeleyi kazanıp büyük hedefe ulaşmak istiyoruz." dedi.





- Bandırmaspor cephesi





Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur ise mağlubiyete üzüldüğünü dile getirdi. Karşılaşmaya hızlı başladıklarını ancak oyuncuları David Deniz Kılınç'ın gördüğü kırmızı kartın oyunun dengesini bozduğunu aktaran Uğur, bunun arkasına sığınmadıklarını ifade etti.

Galibiyetinden dolayı Sivasspor'u kutlayan Uğur, şunları kaydetti:

"Önümüzde oynayacağımız 2 müsabakayı en azından ligde kalma adına ne kadar puana ihtiyacımız varsa o puanı alıp, büyük mücadele vereceğiz ve ligde kalacağız. Bu inancımızdan hiçbir zaman geri adım atmıyoruz. İnanılmaz güzel mücadele veren oyuncularımı tebrik ediyorum. Bundan sonraki müsabakaları kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz."