Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesine bağlı Kahvelipınar Mahallesi'nde bir tekstil atölyesinde iş yeri sahibi Ömer Dönmez ile 3 Suriyeli arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kavgayı ayırmaya çalışan Ömer Dönmez'in oğlu Ertuğrul (20), aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Ertuğrul Dönmez, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri, olay yerinden kaçan şüpheli 3 Suriyelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kavganın başlama anıyla, yaralanan Ertuğrul Dönmez'in dizlerinin üzerine çökmesinin ardından koluna giren yakınlarının yardımıyla araca bindirilmesi yer aldı.