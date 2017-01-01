Kastamonu'da şüpheli ölüm

KASTAMONU (AA) - Çatalzeytin ilçesinde ormandan odun topladıktan sonra evine dönmeyen kişinin cansız bedeni bulundu.
İlçeye bağlı Piri köyünde yaşayan 66 yaşındaki Dursun Yılmaz, eşeğiyle ormanlık alana odun toplamaya gitti. Hayvanın bir süre sonra yalnız geri dönmesi üzerine köy sakinleri, Yılmaz'ı bulmak için çalışma başlattı.
Yılmaz'ın cesedi, vatandaşlar tarafından köye yakın bir noktada buldu.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yılmaz'ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.