Kazazedeyi şemsiyeyle yağmurdan korumaya çalıştılar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, kazayı gören sürücüler, yaralıya yağmurda ıslanıp üşümemesi için yardımcı oldu.
İstanbul'dan Ağrı'ya giden Vedat Kaya yönetimindeki 34 JR 2610 plakalı otomobil, ilçe girişinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada ters dönen araçtaki sürücü ile Adem Kılıç yaralandı.
Yaralılardan biri, 112 Acil Servis ekibince Hafik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çevredeki sürücüler, yerde ambulans bekleyen diğer yaralıyı üzerine yorgan örterek şemsiyeyle yağmurdan korumaya çalıştı. Yaralı, kaza yerine gelen ikinci ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.
Kaya ve Kılıç, daha sonra Sivas'taki hastanelere sevk edildi.