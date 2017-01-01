Adana'da şiddetli yağış

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ADANA(AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak ve rüzgar, ilçe merkezi ve kırsalında etkili oldu. Merkezde Türkeli, Ağlıboğaz ve Tufanpaşa mahallelerinde bazı evlerde su baskını yaşandı. Evleri su basan vatandaşlara itfaiye ekipleri yardımcı oldu.

Yağış nedeniyle Kozan-Feke karayolu Dağılcak mevkisinde, 215 arı kovanı su baskınından etkilendi. Arıcılık yapan Hulusi Fidan, Dağılcak mevkisine bir süre önce arı kovanlarını getirdiğini, kendisinin de sacdan bir baraka yaptığını belirtti.

Tek geçim kaynağı olan arılarının sel sularının altında kaldığını ifade eden Fidan, şunları söyledi:

"Gece aniden bir ses ile uyandım ancak kendimi tarlada buldum. Sel, ben içindeyken barakayı da götürdü. Barakadan çıkamadan yapı 150-200 metre sürüklendi. Jandarmayı arayıp yardım istedim. Jandarma gelene kadar çıkma imkanım da yoktu zaten. Jandarma geldikten sonra kendi imkanımla yola çıkabildim. O anda su seviyesi biraz düşmüştü."

Fidan, 245 kovandan 215'inin su altında kaldığını hayvanların telef olduğunu, 30 kovan kalsa da kovanlardaki arıların olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Adana Arıcılar Birliği Başkanı Yunus Kılıçkaya da üyeleri Fidan'ın arılarının selden telef olduğunu belirterek, "İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürümüzü aradım. Buraya gelip tespit yapılıp, tutanak tutulacak. Gereken neyse yapılacak. Çok üzgünüz." diye konuştu.



