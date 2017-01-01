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Cesedin yerini değiştirmek için cezaevinden firar etti

07 Mayıs 2017 Pazar, 16:54
Cesedin yerini değiştirmek için cezaevinden firar etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 2 yıl önce kaybolan kadının cinayet zanlısı olduğundan şüphelenilen ve başka suçtan kaldığı açık cezaevinden firar eden kişi, cesedi gömdüğü yerden başka yere nakletmek isterken suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Betül Türkmen'in 2 yıl önce kaybolması olayını araştıran Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgilisi olduğundan şüphelendikleri kadının erkek arkadaşı E.T'nin, uyuşturucu ticareti suçundan Niğde Açık Cezaevinden firar ettiği bilgisine ulaştı.

İzine ulaştıkları E.T'yi takibe alan ekipler, merkez Kocasinan ilçesi Elagöz Mahallesi'nde bir arazide kazı yapan zanlıyı yakaladı. Zanlının, 2 yıl önce av tüfeğiyle öldürdüğünü itiraf ettiği Türkmen'in cesedini, gömdüğü yerden başka yere nakletmek istediği öğrenildi.

E.T. ile 6 şüphelinin daha gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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