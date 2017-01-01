CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ORDU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Şehir Hastanesi'nin 3 yılda bitirileceği sözlerinin gerçekçi olmadığını belirterek, "Sağlık Bakanlığından bu konuyla ilgili net hiçbir bilgi verilmiyor ancak edindiğim bilgilere göre daha fizibilite çalışmaları yapılıyor. Yani ortada proje yok." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, Ordu'da yapılması planlanan şehir hastanesinin bilinmeyenlerle dolu olduğunu belirtti.

Ordu'ya yapılacağı söylenen hastanenin daha Yüksek Planlama Kurulu (YPK) onayının bile olmadığını ileri süren Torun, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığından bu konuyla ilgili net hiçbir bilgi verilmiyor ancak edindiğim bilgilere göre daha fizibilite çalışmaları yapılıyor. Yani ortada proje yok. Sağlık Bakanlığında projesi olmayan ama Kalkınma Bakanlığında ise onay bekleyen bir şehir hastanesi var. Onaya ne zaman sunulacağı belli değil. Kalkınma Bakanlığının onay verip vermeyeceği belli değil. Onay çıkarsa Maliye Bakanlığının ve diğer ilgili bakanlıkların görüşleri alınacak. Bunların hiçbiri ortada yok. Projesi olmayan, onayı olmayan Ordu Şehir Hastanesinin 3 yılda bitirileceği sözleri veriliyor. Bu sözlerin hiçbiri gerçekçi değildir."

Torun, şimdiye kadar yapılması planlanmış ya da hizmete girmiş şehir hastanelerinin, Bilkent, Mersin, Kayseri gibi her bir hastanenin yapımının 6-7 yıl sürdüğünü vurgulayarak, şehir hastanelerinin maliyetlerinin de vatandaştan gizlendiğini ifade etti.

"Ne kamu yararı, ne vatandaşın yararı gözetiliyor. Bu hastaneler yandaşlar için yaratılan rant kapılarından biri." görüşünü paylaşan Torun, şunları kaydetti:

"Şirketlere 25 yıl kira garantisi veriyorsunuz. En vahimi yüzde 70 hasta doluluk oranı taahhüt ediyorsunuz. Yani şirkete diyorsunuz ki 'Sen merak etme, Ordu halkı mutlaka hastalanacak.' Halkın sağlığını satıyorsunuz. Eğer hastalanmazsa ben sana garanti verdim, aynı yollardaki, köprülerdeki gibi zararını ben karşılayacağım. Peki bunu nereden vereceksiniz? Cebinizden mi? Hayır, her bir Ordulunun yani köylünün, esnafın, işçinin, memurun cebinden alıp vereceğim. Bu kabul edilir bir şey değildir. Elbette doğru planlanan, kamunun da vatandaşın da yararı gözetilen tüm sağlık yatırımlarını sonuna kadar destekliyorum."

Torun, devletin görevinin vatandaşın sağlığını korumak, bunu için planlama yapmak, tesislerini yapmak, bunları da denetlemek olduğunu belirterek, halkın sağlığının özelleştirilemeyeceğini, bunun için TBMM Başkanlığına da araştırma önergesi verdiğini bildirdi.

Ordu Şehir Hastanesi'nin, Botanik Park'ın bulunduğu alana yapılacağını ve parkın sökümüne başlandığı yönündeki haberleri anımsatan Torun, şu ifadelere yer verdi:

"Daha bir iki yıl önce vatandaşın vergileriyle yapılan, 15 milyon lira harcanan Botanik Park gözden çıkarılıyor. Ordulu gençler sokakta işsiz gezecek, esnaf siftah yapmadan kepenk kapatacak, Ordu halkının soluk alacağı yeşil alanlar heba edilecek, siz vatandaşın cebinden aldığınız 15 milyonla yaptığınız Botanik Parkı bilinmeyenlerle dolu olan şehir hastanesi için çarçur edeceksiniz. Botanik Park arazisi babanızdan mı kalmıştı? Siz kimin parasını çöpe atıyorsunuz."



