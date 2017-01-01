ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücü, önüne çıkan kaplumbağayı ezmemek için kaza yaptı.
Alınan bilgiye göre, 21 GN 049 plakalı otomobilin sürücüsü Tuncay Tezcan, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 15. kilometresinde yola çıkan kaplumbağayı ezmemek için direksiyon kırınca araç şarampole devrildi.
Beş kişinin bulunduğu araçta Güneş Eren hafif yaralanırken sürücü ve diğer 3 kişi, kazayı yara almadan atlattı.
Durumunun iyi olduğu belirtilen Güneş Eren, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.