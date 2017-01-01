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Bingöl'de Kutlu Doğum etkinliği

07 Mayıs 2017 Pazar, 16:56
Bingöl'de Kutlu Doğum etkinliği

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de "Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" konulu etkinlik gerçekleştirildi.

Peygamber Sevdalıları Platformunca, Bingöl Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Yağmur altında yapılan etkinlikte konuşan Şehitler Kervanı Platformu Başkanı Ömer Çelik, toplumları ayakta tutan önemli unsurların bulunduğunu işaret ederek, "Adalet bu direklerin en önemlilerindendir. Eğer bir toplumda adalet varsa ve o toplum hak ile amel ediyorsa o toplumda huzur, refah, kardeşlik vardır. Eğer bir devlette adalet varsa, ömrü de uzundur. Ama devletler adaleti terk ettiği andan itibaren, kendi çöküşlerini kendileri hazırlıyorlar." dedi.

İlahilerin okunmasının ardından etkinlik sona erdi.

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