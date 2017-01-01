ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Türbülansa giren paraşütçü balıkçı teknesine indi

07 Mayıs 2017 Pazar, 17:08
Türbülansa giren paraşütçü balıkçı teknesine indi

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli rüzgarda türbülansa giren paraşütçü, balıkçı barınağında bakımı yapılan tekneye indi.

Amanos Dağları'ndan yamaç paraşütüyle havalanan Ersan Topal (23), şiddetli rüzgar nedeniyle türbülansa girdi.

Topal, Atatürk Anıt Alanı'na inmeye çalışırken İskenderun Balıkçılar Barınağı'nda bakımı yapılan tekneye indi.

Teknede asılı kalan Topal, çevredeki balıkçıların yardımıyla kurtarıldı.

Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygun hava akımını kullanarak 900 metre yükseklikten paraşütüyle atladığını söyledi.

Bin 340 metre yüksekliğe kadar çıktığını, şiddetli rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle türbülansa kapıldığını anlatan Topal, uygun bulduğu yere inmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Topal, iniş sırasında yaralanmadığını sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER
Dünya Talasemi Günü
YEREL

DÜNYA TALASEMİ GÜNÜ
Suriyeli dul ve yetimlere destek
YEREL

SURİYELİ DUL VE YETİMLERE DESTEK
Payas'ta taze fasulye hasadı başladı
YEREL

PAYAS'TA TAZE FASULYE HASADI BAŞLADI
Hatay'ın 6 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'IN 6 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Hatay Valiliği:
YEREL

HATAY VALİLİĞİ:
Hatay'da Zeytin Dalı Korosu konseri
YEREL

HATAY'DA ZEYTİN DALI KOROSU KONSERİ
Adana'da bir evde 6 ceset bulunması
YEREL

ADANA'DA BİR EVDE 6 CESET BULUNMASI

Başkan Seyfi Dingil'den polise motosiklet desteği
YEREL

BAŞKAN SEYFİ DİNGİL'DEN POLİSE MOTOSİKLET DESTEĞİ
Kırıkhan'da kablo hırsızlığı
YEREL

KIRIKHAN'DA KABLO HIRSIZLIĞI
EN ÇOK OKUNANLAR
Aracını yanlış yere park edenler
YAŞAM

ARACINI DENİZ KENARINA PARK EDİNCE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI!

 1
  • 2 Adriana Lima makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Yeşilçam'ın ünlü ismi... Onu tanıdınız mı?
  • 4 En yaratıcı evlenme teklifi! Buna kimse hayır diyemez