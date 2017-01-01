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Kano: Durgunsu Bahar Kupası

07 Mayıs 2017 Pazar, 17:10

MUĞLA (AA) - Durgunsu Kano Bahar Kupası ve Aday Milli Takım Seçme Yarışları Köyceğiz Gölü'nde tamamlandı.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde bin ve 500 metre mesafelerde yapılan yarışlara 18 kulüpten 140 sporcu katıldı.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 gün süren Durgunsu Bahar Kupası Yarışlarının tamamlandığını söyledi. Yarışlarda sporcuların performanslarını yakından görme fırsatı bulduklarını belirten Kabakçı, ümit veren gençleri milli takım kamplarına alacaklarını dile getirdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz da Köyceğiz'de doğal şartların kano sporu için oldukça elverişli olduğunu belirtti. Son 15 günde Muğla'da gerçekleştirilen organizasyonlara 8 binin üzerinde sporcu, hakem ve antrenör katıldığını belirten Öçalmaz, "Çok sayıda Türkiye şampiyonası ve organizasyon Muğla'da devam ediyor. Kano Bahar Kupası yarışlarının Muğla'da yapılması bizim için önemli. Bu organizasyon için yaklaşık 300 kişi kişi Köyceğiz'e geldi." diye konuştu.

Öçalmaz, Bahar Kupasında yarışan ve milli takıma seçilen sporcuların olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını dile getirdi.

Yarışlarda dereceye giren kulüp ve sporcuların madalyalarını Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Cem, Köyceğiz Belediye Meclis Üyesi Nadi Pirci, Köyceğiz Jandarma Komutanı Evren Kaptan ve federasyon yönetim kurulu üyeleri verdi.

Ödül töreninin ardından Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, kano sporuna katkılarından dolayı Öçalmaz ve Köyceğiz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Osman Özbek'e de birer plaket takdim etti.

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