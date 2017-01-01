ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / RİZE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

07 Mayıs 2017 Pazar, 17:17


Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Serkan Çınar, Alparslan Dedeş, Mehmet Cem Hanoğlu

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fink, Oboabona, Robin Yalçın, Dhurgham İsmail, Petrucci, Recep Niyaz, Süleyman Koç, Oğulcan Çağlayan, Edomwonyi, Kweuke

Bursaspor: Harun Tekin, Jovic, İsmail Konuk, Sivok, Aziz Eraltay, Merter Yüce, Şamil Çinaz, Bilal Kısa, Onur Atasayar, Stancu, Kubilay Kanatsızkuş

Goller: Dk. 7 ve 37 Kweuke, Dk. 45 Oğulcan Çağlayan, Dk. 45+2 Recep Niyaz (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 39 Jovic (Bursaspor)


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Bursaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

7. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Kazanılan köşe vuruşunda Süleyman Koç'un ceza sahasına sağdan yaptığı ortada Kweuke, altıpasın önünde iyi yükselerek topu kafayla filelere gönderdi: 1-0

11. dakikada soldan Aziz Eraltay'ın ceza sahasına ortasında, Kubilay Kanatsızkuş'un bomboş pozisyonda yerden gelişine sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan iki hamlede topu kontrol etti.

25. dakikada ceza yayı üzerinden Kweuke'nin ara pasında, ceza sahasına giren Fink'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'de kaldı.

37. dakikada Çaykur Rizespor, farkı 2'ye çıkardı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Dhurgham İsmail'in topuna Bursaspor defansında Sivok yatarak müdahale etmek istese de meşin yuvarlak bir kez daha Iraklı futbolcunun önünde kaldı. Dhurgham İsmail'in altıpas içerisine havalandırdığı topa iyi yükselen Kweuke, kafayla meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi: 2-0

45. dakikada Çaykur Rizespor skoru 3-0'a taşıdı. Ceza sahasına giren Recep Niyaz'ın ara pasında Bursaspor defansının müdahale ettiği top, Oğulcan Çağlayan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sağ çaprazdan yerden vuruşunda, top filelere gitti.

45+2. dakikada Çaykur Rizespor, dördüncü golü buldu. Süleyman Koç'un sağdan ceza sahasına ortasında, altıpas içerisinde Recep Niyaz'ın gelişine vuruşunda, yerden seken top kaleci Harun Tekin'in üzerinden filelerle buluştu: 4-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İLGİLİ HABERLER
&quot;Bursaspor karşılaşması yılın maçı olacak&quot;
YEREL

"BURSASPOR KARŞILAŞMASI YILIN MAÇI OLACAK"
EN ÇOK OKUNANLAR
Aracını yanlış yere park edenler
YAŞAM

ARACINI DENİZ KENARINA PARK EDİNCE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI!

 1
  • 2 Adriana Lima makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Yeşilçam'ın ünlü ismi... Onu tanıdınız mı?
  • 4 En yaratıcı evlenme teklifi! Buna kimse hayır diyemez