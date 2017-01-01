Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Serkan Çınar, Alparslan Dedeş, Mehmet Cem Hanoğlu
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fink, Oboabona, Robin Yalçın, Dhurgham İsmail, Petrucci, Recep Niyaz, Süleyman Koç, Oğulcan Çağlayan, Edomwonyi, Kweuke
Bursaspor: Harun Tekin, Jovic, İsmail Konuk, Sivok, Aziz Eraltay, Merter Yüce, Şamil Çinaz, Bilal Kısa, Onur Atasayar, Stancu, Kubilay Kanatsızkuş
Goller: Dk. 7 ve 37 Kweuke, Dk. 45 Oğulcan Çağlayan, Dk. 45+2 Recep Niyaz (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Dk. 39 Jovic (Bursaspor)
RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Bursaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
7. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Kazanılan köşe vuruşunda Süleyman Koç'un ceza sahasına sağdan yaptığı ortada Kweuke, altıpasın önünde iyi yükselerek topu kafayla filelere gönderdi: 1-0
11. dakikada soldan Aziz Eraltay'ın ceza sahasına ortasında, Kubilay Kanatsızkuş'un bomboş pozisyonda yerden gelişine sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan iki hamlede topu kontrol etti.
25. dakikada ceza yayı üzerinden Kweuke'nin ara pasında, ceza sahasına giren Fink'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'de kaldı.
37. dakikada Çaykur Rizespor, farkı 2'ye çıkardı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Dhurgham İsmail'in topuna Bursaspor defansında Sivok yatarak müdahale etmek istese de meşin yuvarlak bir kez daha Iraklı futbolcunun önünde kaldı. Dhurgham İsmail'in altıpas içerisine havalandırdığı topa iyi yükselen Kweuke, kafayla meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi: 2-0
45. dakikada Çaykur Rizespor skoru 3-0'a taşıdı. Ceza sahasına giren Recep Niyaz'ın ara pasında Bursaspor defansının müdahale ettiği top, Oğulcan Çağlayan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sağ çaprazdan yerden vuruşunda, top filelere gitti.
45+2. dakikada Çaykur Rizespor, dördüncü golü buldu. Süleyman Koç'un sağdan ceza sahasına ortasında, altıpas içerisinde Recep Niyaz'ın gelişine vuruşunda, yerden seken top kaleci Harun Tekin'in üzerinden filelerle buluştu: 4-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.