ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ecdadın İzinde Genç Kemankeşler Projesi

07 Mayıs 2017 Pazar, 17:26
Ecdadın İzinde Genç Kemankeşler Projesi

KASTAMONU (AA) - İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca desteklenen "Ecdadın İzinde Genç Kemankeşler" projesinin açılışı yapıldı.

Atabeygazi Geleneksel Okçuluk Kulübünde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Vekili Yaşar Karadeniz, her alanda başarılı olunması gerektiğini belirtti.

Sadece askeri gücün yeterli olmadığına dikkati çeken Karadeniz, "Bilimde, sporda, sanatta, edebiyatta ve hayatın her alanında güçlü olmak zorundayız. Bu da belli bir birikimle sağlanacak bir konudur. Bizim geçmişimizde, tarihimizde aslında yeterli birikim vardır. Kültürümüzdeki bütün unsurları, geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşatmak, onları yeni nesillere aktarmak, hatta onları dünyada etkin kılmakla mümkündür. Eğer tekrar medeniyet beşiği, merkezi olacaksak bunlarla birlikte olabiliriz." dedi.

Atabeygazi Geleneksel Okçuluk Derneği Başkanı Cengiz Günday da proje sayesinde 30 öğrenciyle geçmişe yolculuk yaptıklarını söyledi.

Amaçlarının ruh yangınlarına su serpmek, ecdadın izinde kaybettiklerini bulmaya çalışmak olduğunu dile getiren Günday, şöyle konuştu:

"Amacımız okçular tepesini terk etmemek. Sağına soluna bakmadan, kim var denildiğinde Ömer Halis Demirler olabilmek. En nihayetinde adam olabilmek, adam kalabilmek, adam yetiştirebilmek. Son yıllarda bir avuç insanın başlattığı okçuluk bugün ülkemizde büyük rağbet görmekte ve devletin en üst düzeyinde itibar bulmaktadır. Ok yaydan çıktı bir kere, bize düşen ecdadımız gibi bu aziz sporu bir ibadet gibi görmektir."

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İl Dernekler Müdürü Hasan Tekin'in konuşmalarının ardından Vali Vekili Karadeniz ve protokol tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Programda, geleneksel Türk okçuluğu ve okçulukta kullanılan malzemeler tanıtıldı.


İLGİLİ HABERLER
Kastamonu'da şüpheli ölüm
YEREL

KASTAMONU'DA ŞÜPHELİ ÖLÜM
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KURTULMUŞ:

Kastamonu'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

KASTAMONU'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
26. Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası
YEREL

26. ŞEYH ŞABAN-I VELİ VE KASTAMONU EVLİYALARI ANMA HAFTASI
Kastamonu'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KASTAMONU'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Kastamonu'da ev yangını: 1 ölü
YEREL

KASTAMONU'DA EV YANGINI: 1 ÖLÜ
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KURTULMUŞ:
1. Kastamonu Kitap Günleri sona erdi
YEREL

1. KASTAMONU KİTAP GÜNLERİ SONA ERDİ

Kastamonu Belediyespor şampiyonluk kupasına kavuştu
YEREL

KASTAMONU BELEDİYESPOR ŞAMPİYONLUK KUPASINA KAVUŞTU

İrlandalı çift bisikletle Çin yolunda
YEREL

İRLANDALI ÇİFT BİSİKLETLE ÇİN YOLUNDA
Hentbol: Bayanlar Süper Lig
YEREL

HENTBOL: BAYANLAR SÜPER LİG

Bayanlar Hentbol Süper Lig'in son haftasında Adana Şakirpaşa'yı 37-25 yenen Kastamonu Belediyespor, 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu.
YEREL

BAYANLAR HENTBOL SÜPER LİG'İN SON HAFTASINDA ADANA ŞAKİRPAŞA'YI 37-25 YENEN KASTAMONU BELEDİYESPOR, 2016-2017 SEZONUNUN ŞAMPİYONU OLDU.
Köy okulu öğrencileri ilk kez denizi gördü
YEREL

KÖY OKULU ÖĞRENCİLERİ İLK KEZ DENİZİ GÖRDÜ
Şeyh Şaban-ı Veli Hanönü'de Anıldı
YEREL

ŞEYH ŞABAN-I VELİ HANÖNÜ'DE ANILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Aracını yanlış yere park edenler
YAŞAM

ARACINI DENİZ KENARINA PARK EDİNCE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI!

 1
  • 2 Adriana Lima makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Yeşilçam'ın ünlü ismi... Onu tanıdınız mı?
  • 4 En yaratıcı evlenme teklifi! Buna kimse hayır diyemez