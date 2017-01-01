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Siirt'teki bıçaklı saldırı

07 Mayıs 2017 Pazar, 17:28

SİİRT (AA) - Siirt'te 18 yaşındaki Nurhayat Beytekin'in öldürülmesi protesto edildi.

Aralarında Beytekin'in yakınlarının da yer aldığı grup, olayın yaşandığı yere karanfil bıraktı.

Amca Abdulkadir Beytekin burada yaptığı konuşmada, yeğeninin 22 bıçak darbesiyle katledildiğini söyledi. Nurhayat'ın, Lisans Yerleştirme Sınavı'na hazırlandığını ifade eden Beytekin, şöyle devam etti:

"Ancak ne yazık ki kızımızı hayalleri ve umutlarıyla birlikte zamansız ve acı bir şekilde elimizden aldılar. Acımız çok büyük, taze ve derin. Aynı acıyı başka aileler yaşamasın diye sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bu cinayet ne yazık ki ilk değil ancak son olmasını umuyor ve bunun için herkesin çaba göstermesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu mesele bizim şahsi meselemiz değil toplumsal bir sorundur. Katilin en ağır cezayı almasını istiyoruz."

Siirt Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi Avukat Gülan Gök ise kadına yönelik artan şiddet ve cinayetlerin artık kadının kaderi olmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi.

Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek de olaya ilişkin hukuki takipçi olacaklarını söyledi. Açıklamanın ardından gruptakiler dağıldı.

Nurhayat Beytekin, 29 Nisan'da Bahçelievler Mahallesi'ndeki Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında kimliği belirsiz şüpheli tarafından 20 kez bıçaklanmış, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan zanlı lise öğrencisi M.O.E. şüpheli polise teslim olmuştu.

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