Siirt'te Kutlu Doğum etkinliği

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SİİRT (AA) - Siirt'te Peygamber Sevdalıları Platformu'nca Kutlu Doğum etkinliği düzenlendi.

Siirt Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlikte "Hak ve Adalet Peygamberi Hazreti Muhammed" teması işlendi.

Kız çocuklarının oluşturduğu ilahi grubunun seslendirdiği ilahi ve ezgilerle devam eden etkinliğe katılan vatandaşlar sık sık tekbir getirdi.

Platform sözcüsü Beşir Şimşek yaptığı konuşmada, platform olarak her sene farklı bir tema ile misafirlerin huzuruna çıktıklarını söyledi.

Müslüman alemi ile bütün insanlık için zor ve meşakkatli bir zamandan geçildiğini ifade eden Şimşek, şöyle dedi:

"Ümmet olarak çok çetin günlerden geçiyoruz. Savaşların, ölümlerin, kanların hiç durmadığı bir zaman diliminde yaşıyoruz. Bundan dolayı ekmek, su, hava kadar bugün bizim hak ve adalete ihtiyacımız var. Dolayısıyla bugün, her zamankinden daha fazla Peygamber Efendimizin rehberliğine, önderliğine, hak ve adaletine muhtaç bir ümmetiz."

Platform olarak bütün bu sıkıntıların, dertlerin, meşakkatlerin kaynağının İslam'ın adaletinden, şefkatinden, kendisinden uzak kalınmasından kaynaklandığını aktaran Şimşek, "Kurtuluşumuz, huzurumuz, kardeşliğimiz, barışımız, saadetimiz de bir kez daha Resulallah'a tabi olmaktadır. Bir kez daha Kur'an'a, İslam'a, Peygamber Efendimiz'in önderliğine dönmek zorundayız." dedi.

Etkinlik dua okunmasıyla sona erdi.



