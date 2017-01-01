Sakarya'da şüpheli ölüm

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bir kişi silahla başından vurulmuş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle'deki evlerine gelen Erdinç Salık'ın (52) yakınları, Salık'ı silahla başından vurulmuş olduğunu gördü.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede Salık'ın hayatının kaybettiğini belirledi.
Salık'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
İki çocuk babası Salık'ın Sakarya Büyükşehir Belediyesinde şoför olarak çalışırken emekli olduğu öğrenildi.